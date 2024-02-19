Нападник "Рейнджерс" із вирішальною шайбою в дербі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Російський нападник зіграв провідну роль у дербі на відкритому повітрі проти "Айлендерс" (6:5 ОТ). Він віддав дві результативні передачі в основний час і оформив переможний гол у додатковій п'ятихвилинці.

У першому періоді на шайбу оборонця Густафссона "острів'яни" надали потрійну відповідь зусиллями Нельсон, Хорвата й Барзала. На старті другої 20-хвилинки капітан "Айлендерс" Лі зробив рахунок розгромним (4:1), але "синьосорочечники" відшукали внутрішні резерви для камбеку.

Для початку дубль оформив Трочек. Панарін узяв участь в першій гольовій атаці номінальних гостей. Після шайби оборонця "острів'ян" Романова герой вечора асистував Крайдеру в більшості, а ще однією чисельною перевагою скористався Зібанеджад. А в овертаймі Панарін підстеріг жахливу помилку Добсона та вирвав перемогу для "Рейнджерс".

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Лос-Анджелеса" Адріан Кемпе та центрфорвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон. Перший оформив переможний дубль проти "Піттсбурга" (2:1). Натомість другий закинутою шайбою і асистом доклався до перемоги над "Арізоною" (4:3).

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