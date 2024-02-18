ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бомбардир "Торонто" з черговим хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Торонто, Неділя 18 лютого 2024 10:18
UA EN RU
Бомбардир "Торонто" з черговим хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Остон Меттьюз знову зібрав колекцію картузів від фанатів (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Торонто Мейпл Ліфс" Остона Меттьюза найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Лідер атак "Мейпл Ліфс" став одним зі співавторів нищівного розгрому "Анахайма" (9:2). Він вдруге за тиждень закинув три шайби в одному поєдинку та віддав дві результативні передачі.

Саме Меттьюз відкрив рахунок у дебюті зустрічі, коли влучно кинув із центральної зони після передачі Найза. Заспів партнера підтримали Макманн і Маккейб. А після шайби Ватрано у відповідь з передачі Меттьюза відзначився Нюландер.

На старті другої 20-хвилинки форвард зробив рахунок геть непристойним, реалізувавши більшість пострілом із правої зони вкидання. Далі він асистував Бертуцці, а згодом Меттьюз із "п'ятака" сам проштовхнув шайбу за лінію. Добили каліфорнійців Макманн і Робертсон, а Строум голом навряд підсолодив гіркоту поразки "Дакс".

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нью-Джерсі" Ніко Гішір і центральний нападник "Флориди" Сем Беннетт. Перший оформив дубль з асистом проти "Філадельфії" (6:3). Натомість другий двома шайбами та двома передачами доклався до розгрому "Тампи-Бей" (9:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Бомбардир &quot;Торонто&quot; з черговим хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, раніше Меттьюз оформив хет-трик в основний час протистояння з "Філадельфією".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті