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Нападник "Рейнджерс" із вирішальною шайбою в дербі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Іст-Резерфорд, Понеділок 19 лютого 2024 10:33
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Нападник "Рейнджерс" із вирішальною шайбою в дербі став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Артємій Панарін щойно завершив "Битву за Нью-Йорк" (facebook.com/nyrangers)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємія Панаріна першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Російський нападник зіграв провідну роль у дербі на відкритому повітрі проти "Айлендерс" (6:5 ОТ). Він віддав дві результативні передачі в основний час і оформив переможний гол у додатковій п'ятихвилинці.

У першому періоді на шайбу оборонця Густафссона "острів'яни" надали потрійну відповідь зусиллями Нельсон, Хорвата й Барзала. На старті другої 20-хвилинки капітан "Айлендерс" Лі зробив рахунок розгромним (4:1), але "синьосорочечники" відшукали внутрішні резерви для камбеку.

Для початку дубль оформив Трочек. Панарін узяв участь в першій гольовій атаці номінальних гостей. Після шайби оборонця "острів'ян" Романова герой вечора асистував Крайдеру в більшості, а ще однією чисельною перевагою скористався Зібанеджад. А в овертаймі Панарін підстеріг жахливу помилку Добсона та вирвав перемогу для "Рейнджерс".

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Лос-Анджелеса" Адріан Кемпе та центрфорвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон. Перший оформив переможний дубль проти "Піттсбурга" (2:1). Натомість другий закинутою шайбою і асистом доклався до перемоги над "Арізоною" (4:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Рейнджерс" – 5:6 ОТ (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)
  • "Колорадо" – "Арізона" – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
  • "Піттсбург" – "Лос-Анджелес" – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

До слова, напередодні форвард "Торонто" Меттьюз очолив хіт-парад зірок із другим хет-триком за тиждень.

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