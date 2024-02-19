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Нападающий "Рейнджерс" с решающей шайбой в дерби стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ист-Резерфорд, Понедельник 19 февраля 2024 10:33
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Нападающий "Рейнджерс" с решающей шайбой в дерби стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Артемий Панарин только что завершил "Битву за Нью-Йорк" (facebook.com/nyrangers)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий сыграл ведущую роль в дерби на открытом воздухе против "Айлендерс" (6:5 ОТ). Он отдал две результативные передачи в основное время и оформил победный гол в дополнительной пятиминутке.

В первом периоде на шайбу защитника Густафссона "островитяне" дали тройной ответ усилиями Нельсона, Хорвата и Барзала. На старте второй 20-минутки капитан "Айлендерс" Ли сделал счет разгромным (4:1), но "синерубашечники" отыскали внутренние резервы для камбэка.

Для начала дубль оформил Трочек. Панарин принял участие в первой голевой атаке номинальных гостей. После шайбы защитника "островитян" Романова герой вечера ассистировал Крайдеру в большинстве, а еще одним численным преимуществом воспользовался Зибанеджад. А в овертайме Панарин подкараулил ужасную ошибку Добсона и вырвал победу для "Рейнджерс".

В топ-тройку звезд также попали вингер "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе и центрфорвард "Колорадо" Натан Маккиннон. Первый оформил победный дубль против "Питтсбурга" (2:1). В свою очередь второй заброшенной шайбой и ассистом приложился к победе над "Аризоной" (4:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Рейнджерс" – 5:6 ОТ (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)
  • "Колорадо" – "Аризона" – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
  • "Питтсбург" – "Лос-Анджелес" – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

К слову, накануне форвард "Торонто" Мэттьюз возглавил хит-парад звезд со вторым хет-триком за неделю.

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