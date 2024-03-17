Нападник "Рейнджерс" з дублем шайб і букетом асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Росіянин став ключовою фігурою у непростій перемозі над "Піттсбургом" (7:4). Він закинув дві шайби та віддав три результативні передачі.

Команди влаштували шайбопад із перших хвилин. На гол оборонця "Пінгвінз" Ладвіга "Нью-Йорк" відповів шайбами Какко та Фокса. Останньому асистував Панарін, який після результативного випаду Раста знову вивів "Рейнджерс" вперед реалізацією моменту з "п'ятака".

У другій 20-хвилинці російський нападник реалізував більшість після шайби форварда "Піттсбурга" Еллера, а потім допоміг відзначитися Зібанеджаду. На старті фінального періоду Панарін асистував Міллеру. "Пінгвінз" ще раз скоротили відставання зусиллями Пуустінена, але Крайдер на останніх секундах відправив шайбу в порожні ворота господарів.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Оттави" Брейді Ткачук і форвард "Тампи-Бей" Стівен Стемкос. Перший оформив хет-трик у протистоянні з "Айлендерс" (4:3 ОТ). Натомість другий двома шайбами та двома асистами доклався до перемоги над "Флоридою" (5:3).

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