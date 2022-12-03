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Нападник "Оттави" з українським корінням опинився нагорі топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Брейді Ткачук опанував ролі асистента, забіяки та голеадора (twitter.com/Senators)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив трійку найкращих ігрового вечора регулярного чемпіонату. Очолив список капітан "Оттава Сенаторз" Брейді Ткачук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

23-річний американо-канадський хокеїст українського походження набрав 3 пункти в матчі проти "Нью-Йорк Рейнджерс". "Сенатори" здобули виїзну перемогу в овертаймі (3:2).

Ткачук запам'ятався низкою епізодів. У середині другого періоду він асистував Штюцле, який у більшості зрівняв рахунок. Далі капітан канадців влаштував бійку з Гудроу та отримав 2 хвилини штрафу.

Героєм же Ткачук став після ударної кінцівки поєдинку. Спершу він на останній хвилині зрівняв рахунок кидком від синьої лінії та перевів матч в овертайм. А в додатковий ігровий відрізок класно реалізував вихід на ворота Шестьоркіна.

Доповнили топ-трійку зірок вечора НХЛ голкіпер "Нешвілла" Кевін Ланкінен і вінгер "Коламбуса" Патрік Лайне. Перший оновив персональний рекорд, оформивши 48 сейвів у переможному матчі проти "Айлендерс" (4:1), а другий закинув дві шайби "Вінніпегу" (4:1).

До слова, напередодні нападник Робертсон очолив хіт-парад найкращих із хет-триком проти "Анахайма".

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