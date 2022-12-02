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Нападник "Далласа" з хет-триком став першою зіркою вечора НХЛ: відео

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Даллас, П'ятниця 02 грудня 2022 12:41
Нападник "Далласа" з хет-триком став першою зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Джейсон Робертсон гарантував розгром "Анахайма" (facebook.com/DallasStars)
Автор: Антон Федорців

Трійку найкращих гравців ігрового вечора визначив медіадепартамент Національної хокейної ліги. Нагорі хіт-параду опинився лівий нападник "Даллас Старз" Джейсон Робертсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

23-річний американець заклав фундамент домашнього розгрому техасцями "Анахайма" (5:0). Саме він відкрив рахунок у дебюті, закинувши з-за воріт із рикошетом. Далі Робертсон двічі реалізував більшість "Старз" кидками з центру чужої половини та правої зони вкидання відповідно.

Другим у топ-3 став форвард "Нешвілла" Раян Джохансен. Канадець двічі забив "Нью-Джерсі Девілз" та оформив асист на Гранлунда. Саме друга шайба Джохансена забезпечила перемогу "Предаторс" в овертаймі – форвард перед воротами замкнув передачу Дюшена.

Замкнув трійку найкращих хокеїстів Джордан Мартінук із "Кароліни". Уродженець Манітоби оформив хет-трик проти "Сент-Луїса" на виїзді (6:4). Зокрема, він закинув ледь не від синьої лінії в другому періоді та реалізував прорив лівим краєм у третьому. На десерт Мартінук забив у порожні ворота.

Хто такий Джейсон Робертсон

Американський нападник із Каліфорнії, обраний "Далласом" на драфті-2017 під 39-м номером. Рік по тому підписав 3-річний контракт із техасцями.

Нинішній сезон – третій повний на найвищому рівні. У минулій кампанії він набрав 79 очок у регулярному чемпіонаті (41 шайба, 38 асистів). У сезоні 2022/23 нападник уже набрав 39 пунктів (22 голи, 17 передач).

У складі збірної США став бронзовим призером ЧС-2021. Мати Робертсона з Маніли, тож він став усього третім хокеїстом філіппінського походження в історії НХЛ.

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