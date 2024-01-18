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Нападник "Монреаля" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Ньюарк, Четвер 18 січня 2024 11:25
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Нападник "Монреаля" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Коул Кофілд (ліворуч) набрав два пункти проти "Девілз" (twitter.com/CanadiensMTL)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Монреаль Канадієнс" Коула Кофілда першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Американський нападник відіграв провідну роль у виїзній перемозі над "Нью-Джерсі" (3:2). Він відзначився результативною передачею і вирішальним голом.

"Канадієнс" повели в рахунку в середині першого періоду. Це Кофілд із-за воріт відкинув шайбу в центральну зону, звідки Слафковскі переграв непереконливого воротаря "Девілз" Доуса. У другій 20-хвилинці Руа подвоїв перевагу "Монреаля", але у фінальному періоді "Нью-Джерсі" блискавично двічі реалізував більшість.

Та останнє слово було за Кофілдом. Під завісу основного часу він виявився найспритнішим на "п'ятаку" та добив у ворота "диск" після кидка Монахена. "Канадієнс" наблизилися до "Девілз" у турнірній таблиці та вдвох зберігають шанси на плей-офф.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Детройта" Ділан Ларкін і вінгер "Флориди" Сем Райнхарт. Перший оформив 8-й у кар'єрі гол в овертаймах проти "Пантерз" (3:2 ОТ). Натомість другий відзначився увосьме поспіль бодай однією шайбою.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Нью-Джерсі" – "Монреаль" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
  • "Флорида" – "Детройт" – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

До слова, напередодні тафгаї НХЛ організували три бійки за один ігровий день.

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