Нападник "Монреаля" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Американський нападник відіграв провідну роль у виїзній перемозі над "Нью-Джерсі" (3:2). Він відзначився результативною передачею і вирішальним голом.

"Канадієнс" повели в рахунку в середині першого періоду. Це Кофілд із-за воріт відкинув шайбу в центральну зону, звідки Слафковскі переграв непереконливого воротаря "Девілз" Доуса. У другій 20-хвилинці Руа подвоїв перевагу "Монреаля", але у фінальному періоді "Нью-Джерсі" блискавично двічі реалізував більшість.

Та останнє слово було за Кофілдом. Під завісу основного часу він виявився найспритнішим на "п'ятаку" та добив у ворота "диск" після кидка Монахена. "Канадієнс" наблизилися до "Девілз" у турнірній таблиці та вдвох зберігають шанси на плей-офф.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Детройта" Ділан Ларкін і вінгер "Флориди" Сем Райнхарт. Перший оформив 8-й у кар'єрі гол в овертаймах проти "Пантерз" (3:2 ОТ). Натомість другий відзначився увосьме поспіль бодай однією шайбою.

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