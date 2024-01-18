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Нападающий "Монреаля" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ньюарк, Четверг 18 января 2024 11:25
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Нападающий "Монреаля" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Коул Кофилд (слева) набрал два пункта против "Дэвилз" (twitter.com/CanadiensMTL)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Монреаль Канадиенс" Коула Кофилда первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американский нападающий сыграл ведущую роль в выездной победе над "Нью-Джерси" (3:2). Он отличился результативной передачей и решающим голом.

"Канадиенс" повели в счете в середине первого периода. Это Кофилд из-за ворот отбросил шайбу в центральную зону, откуда Слафковски переиграл неубедительного вратаря "Девилз" Доуса. Во второй 20-минутке Руа удвоил преимущество "Монреаля", но в финальном периоде "Нью-Джерси" молниеносно дважды реализовал большинство.

Но последнее слово было за Кофилдом. Под занавес основного времени он оказался самым ловким на "пятаке" и добил в ворота "диск" после броска Монахена. "Канадиенс" приблизились к "Девилз" в турнирной таблице и вдвоем сохраняют шансы на плей-офф.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Детройта" Дилан Ларкин и вингер "Флориды" Сэм Райнхарт. Первый оформил 8-й в карьере гол в овертаймах против "Пантерз" (3:2 ОТ). Зато второй отличился в восьмой раз подряд хотя бы одной шайбой.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Нью-Джерси" – "Монреаль" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
  • "Флорида" – "Детройт" – 2:3 ВТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

К слову, накануне тафгаи НХЛ организовали три драки за один игровой день.

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