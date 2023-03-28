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Нападник "Міннесоти" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Сент-Пол, Вівторок 28 березня 2023 10:57
Нападник "Міннесоти" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Меттью Болді оформив третій хет-трик у кар'єрі (twitter.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав вінгера "Міннесоти Вайлд" Меттью Болді найкращим виконавцем чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий нападник став головною дійовою особою у розгромі "Сіетла" (5:1). Американець закинув три шайби на домашньому льоду.

Болді взявся до справи зі стартом другого періоду. Спершу він реалізував більшість "Вайлд", скориставшись передачею Юханссона. А згодом лівою класно пробив із лівої зони вкидання. На першій же хвилині фінальної 20-хвилинки Болді потужним кидком у дальній кут реалізував момент після перехоплення Ерікссона Ека.

Для вінгера цей хет-трик став третім у кар'єрі. У лавах "Міннесоти" він проводить другий сезон. "Вайлд" обрали американця під 12-м номером драфту НХЛ-2019. Стараннями Болді та інших "Міннесота" залишилася лідером Центрального дивізіону. "Кракен" натомість ідуть на 4-й сходинці в Тихоокеанському дивізіоні.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палм'єрі та форвард "Едмонтона" Леон Драйзайтль. Перший записав до свого активу дубль і асист у протистоянні з "Нью-Джерсі" (5:1). Другий тим часом закинув шайбу та віддав передачу в матчі проти "Арізони" (5:4).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Міннесоти&quot; з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні нападник "Бостона" Пастрняк із двома шайбами перетнув рубіж 50 голів за сезон.

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