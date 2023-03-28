Нападающий "Миннесоты" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вингера "Миннесоты Уайлд" Мэттью Болди лучшим исполнителем очередного игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Молодой нападающий стал главным действующим лицом в разгроме "Сиэтла" (5:1). Американец забросил три шайбы на домашнем льду.
Болди принялся за дело со стартом второго периода. Сначала он реализовал большинство "Уайлд", воспользовавшись передачей Юханссона. А потом левой классно пробил из левой зоны вбрасывания. На первой же минуте финальной 20-минутки Болди мощным броском в дальний угол реализовал момент после перехвата Эрикссона Эка.
Для вингера этот хет-трик стал третьим в карьере. В рядах "Миннесоты" он проводит второй сезон. "Уайлд" выбрали американца под 12-м номером драфта НХЛ-2019. Стараниями Болди и других "Миннесота" осталась лидером Центрального дивизиона. "Кракен" в свою очередь идут на 4-й строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В топ-тройку звезд также попали вингер "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палмьери и форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Первый записал в свой актив дубль и ассист в противостоянии с "Нью-Джерси" (5:1). Второй же забросил шайбу и отдал передачу в матче против "Аризоны" (5:4).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне нападающий "Бостона" Пастрняк с двумя шайбами пересек рубеж в 50 голов за сезон.
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