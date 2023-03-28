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Нападающий "Миннесоты" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Сент-Пол, Вторник 28 марта 2023 10:57
Нападающий "Миннесоты" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Мэттью Болди оформил третий хет-трик в карьере (twitter.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вингера "Миннесоты Уайлд" Мэттью Болди лучшим исполнителем очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой нападающий стал главным действующим лицом в разгроме "Сиэтла" (5:1). Американец забросил три шайбы на домашнем льду.

Болди принялся за дело со стартом второго периода. Сначала он реализовал большинство "Уайлд", воспользовавшись передачей Юханссона. А потом левой классно пробил из левой зоны вбрасывания. На первой же минуте финальной 20-минутки Болди мощным броском в дальний угол реализовал момент после перехвата Эрикссона Эка.

Для вингера этот хет-трик стал третьим в карьере. В рядах "Миннесоты" он проводит второй сезон. "Уайлд" выбрали американца под 12-м номером драфта НХЛ-2019. Стараниями Болди и других "Миннесота" осталась лидером Центрального дивизиона. "Кракен" в свою очередь идут на 4-й строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палмьери и форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Первый записал в свой актив дубль и ассист в противостоянии с "Нью-Джерси" (5:1). Второй же забросил шайбу и отдал передачу в матче против "Аризоны" (5:4).

Все результаты вечера в НХЛ:

Нападающий &quot;Миннесоты&quot; с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне нападающий "Бостона" Пастрняк с двумя шайбами пересек рубеж в 50 голов за сезон.

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