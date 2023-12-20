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Нападник "Коламбуса" з хет-триком посеред феєрії очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: "Блю Джекетс" закинули 9 шайб у штаті Нью-Йорк (twitter.com/BlueJacketsNHL)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Коламбус Блю Джекетс" Кіріла Марченка найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Росіянин долучився до хокейного свята в Баффало, де "Блю Джекетс" перестріляли місцевих "Сейбрз" (9:4). Крайній нападник тричі розписався у воротах господарів.

"Баффало" відкрив рахунок у дебюті зусиллями Даліна. Та "Коламбус" відповів трьома шайбами ще в першому періоді. Останню з них закинув Марченко, реалізувавши момент із близької відстані в більшості.

Російський вінгер продовжив побиття "Сейбрз" у другій 20-хвилинці. Він увірвався до лівої зони вкидання і потужним пострілом у дальній кут змусив капітулювати Лівая. А за чверть хвилини засмутив і резервного воротаря Луукконена класним завершенням контратаки. Решта голів сталася без участі Марченка, але "Блю Джекетс" перемогли в битві аутсайдерів Східної конференції.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Міннесоти" Кіріл Капрізов і крайній нападник "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Перший оформив дубль проти "Бостона" (4:3 ОТ). Натомість другий закинув дві шайби "Сент-Луїсу" (6:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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