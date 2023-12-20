Нападающий "Коламбуса" с хет-триком посреди феерии возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Россиянин присоединился к хоккейному празднику в Баффало, где "Блю Джекетс" перестреляли местных "Сейбрз" (9:4). Крайний нападающий трижды расписался в воротах хозяев.

"Баффало" открыл счет в дебюте усилиями Далина. Но "Коламбус" ответил тремя шайбами еще в первом периоде. Последнюю из них забросил Марченко, реализовав момент с близкого расстояния в большинстве.

Российский вингер продолжил избиение "Сейбрз" во второй 20-минутке. Он ворвался в левую зону вбрасывания и мощным выстрелом в дальний угол заставил капитулировать Ливая. А четверть минуты спустя огорчил и резервного вратаря Луукконена классным завершением контратаки. Остальные голы случились без участия Марченко, но "Блю Джекетс" победили в битве аутсайдеров Восточной конференции.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Миннесоты" Кирилл Капризов и крайний нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. Первый оформил дубль против "Бостона" (4:3 ОТ). Второй же забросил две шайбы "Сент-Луису" (6:1).

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