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Нападник "Кароліни" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Ралі, П'ятниця 29 грудня 2023 11:27
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Нападник "Кароліни" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Андрєй Свєчніков тричі покарав "Монреаль" (usatoday.com
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Кароліни Гаррікейнз" Андрєя Свєчнікова найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Росіянин став головною дійовою особою у перестрілці з "Монреалем" (5:3). Він закинув три шайби "Гаррікейнз", зокрема першу й останню.

Відкрив рахунок Свєчніков у дебюті зустрічі, коли перед воротами підправив "диск" після кидка Бернса. Згодом Фаст подвоїв перевагу "Кароліни". Утім, "Канадієнс" відігралися ще в першому періоді. Відзначилися Стівенс і Матесон.

У другій 20-хвилинці Фаст знову вивів господарів льоду вперед. А у фінальному періоді Свєчніков закинув двічі. Спершу він класно кинув у дальній кут із правої зони, а потім відправив шайбу в порожні ворота на останній хвилині.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Едмонтона" Стюарт Скіннер і нападник "Філадельфії" Джоел Фарабі. Голкіпер оформив 25 сейвів і завершив шатаутом поєдинок проти "Сан-Хосе" (5:0). Натомість другий голом і асистом доклався до розгрому "Ванкувера" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Кароліни&quot; з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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