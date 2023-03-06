Нападник "Кароліни" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фінський вінгер закинув три шайби в протистоянні з "Тампою-Бей" на домашньому льоду. Ще три голи без відповіді оформили його партнери по команді.

Під завісу першого періоду Терявяйнен реалізував більшість "Кароліни", скориставшись поперечною передачею від співвітчизника Котканіємі. У середині другої 20-хвилинки герой підбірки на "п'ятаку" завершив випад "Гаррікейнз" після перехоплення. А у третьому періоді він зіграв на добиванні в більшості.

Упевнена перемога дозволила "Кароліні" зберегти лідерство в дивізіоні Метрополітен. Команда набрала 90 очок і на два пункти випереджає "Нью-Джерсі". Натомість "Тампа" впевнено почувається на 3-й сходинці Атлантичного дивізіону.

До топ-3 зірок вечора також потрапили згаданий центрфорварди "Кароліни" Єспері Котканіємі та "Вегаса" Іван Барбашев. Фін оформив гол і віддав 4 результативні передачі. Натомість росіянин закинув дві шайби "Монреалю".

Усі результати вечора в НХЛ: