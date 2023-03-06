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Нападник "Кароліни" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Теуво Терявяйнен покарав "Тампу-Бей" трьома шайбами (twitter.com/Canes)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав крайнього нападника "Кароліни Гаррікейнз" Теуво Терявяйнена найкращим виконавцем ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Фінський вінгер закинув три шайби в протистоянні з "Тампою-Бей" на домашньому льоду. Ще три голи без відповіді оформили його партнери по команді.

Під завісу першого періоду Терявяйнен реалізував більшість "Кароліни", скориставшись поперечною передачею від співвітчизника Котканіємі. У середині другої 20-хвилинки герой підбірки на "п'ятаку" завершив випад "Гаррікейнз" після перехоплення. А у третьому періоді він зіграв на добиванні в більшості.

Упевнена перемога дозволила "Кароліні" зберегти лідерство в дивізіоні Метрополітен. Команда набрала 90 очок і на два пункти випереджає "Нью-Джерсі". Натомість "Тампа" впевнено почувається на 3-й сходинці Атлантичного дивізіону.

До топ-3 зірок вечора також потрапили згаданий центрфорварди "Кароліни" Єспері Котканіємі та "Вегаса" Іван Барбашев. Фін оформив гол і віддав 4 результативні передачі. Натомість росіянин закинув дві шайби "Монреалю".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Кароліна" – "Тампа-Бей" – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
  • "Вегас" – "Монреаль" – 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
  • "Філадельфія" – "Детройт" – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
  • "Арізона" – "Нью-Джерсі" – 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)
  • "Колорадо" – "Сіетл" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

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