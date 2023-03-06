Нападающий "Каролины" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Финский вингер забросил три шайбы в противостоянии с "Тампой-Бэй" на домашнем льду. Еще три безответных гола оформили его партнеры по команде.

Под занавес первого периода Терявяйнен реализовал большинство "Каролины", воспользовавшись поперечной передачей от соотечественника Котканиеми. В середине второй 20-минутки герой подборки на "пятаке" завершил выпад "Харрикейнз" после перехвата. А в третьем периоде он сыграл на добивании в большинстве.

Уверенная победа позволила "Каролине" сохранить лидерство в дивизионе Метрополитен. Команда набрала 90 очков и на два пункта опережает "Нью-Джерси". "Тампа" в свою очередь уверенно чувствует себя на 3-й строчке Атлантического дивизиона.

В топ-3 звезд вечера также попали упомянутый центрфорварды "Каролины" Йеспери Котканиеми и "Вегаса" Иван Барбашев. Финн оформил гол и отдал 4 результативных передачи. Зато россиянин забросил две шайбы "Монреалю".

Все результаты вечера в НХЛ: