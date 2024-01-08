ua en ru
Пн, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нападник "Флаєрс" покарав хулігана, капітан "Вінніпега" ввімкнув боксера: бійки вікенду НХЛ

Понеділок 08 січня 2024 12:25
UA EN RU
Нападник "Флаєрс" покарав хулігана, капітан "Вінніпега" ввімкнув боксера: бійки вікенду НХЛ Фото: Джоел Фарабі висловив претензії Еліасу Ліндгольму (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Небагатими на сутички на льоду виявилися вихідні в регулярній першості Національної хокейної ліги 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У штаті Пенсильванія бійка спалахнула в середині другого періоду. Нападник "Калгарі" Еліас Ліндгольм грубо відправив у борт молодого оборонця "Філадельфії" Кемерона Йорка.

Заступитися за одноклубника вирішив вінгер Джоел Фарабі. Він витягнув кривдника з натовпу хокеїстів обох команд і почав "виховувати". За кілька ударів господар льоду збив шолом із голови Ліндгольма та разом із ним завалився на лід. Фарабі назбирав 17 хвилин штрафу, а швед-хуліган – 9.

За схожих обставин запалало в Арізоні. Після обопільних контактів за воротами "Вінніпега" зійшлися навкулачки центрфорвард "Джетс" Адам Лаурі та нападник "Койотіс" Джон Макбейн.

Конкурентного "спарингу" не вийшло. Досвідчений капітан "Вінніпега" кількома запозиченими з боксу ударами збив бійцівський запал господаря майданчика. Зрештою, Макбейн опинився на колінах, тож рефері зупинили поєдинок. Лаурі отримав 5-хвилинний штраф, а опонент – 2+5.

До слова, американський форвард "Чикаго" Блеквелл став героєм ігрового дня з трьома пунктами проти "Калгарі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту