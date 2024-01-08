Нападник "Флаєрс" покарав хулігана, капітан "Вінніпега" ввімкнув боксера: бійки вікенду НХЛ

Небагатими на сутички на льоду виявилися вихідні в регулярній першості Національної хокейної ліги 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У штаті Пенсильванія бійка спалахнула в середині другого періоду. Нападник "Калгарі" Еліас Ліндгольм грубо відправив у борт молодого оборонця "Філадельфії" Кемерона Йорка.

Заступитися за одноклубника вирішив вінгер Джоел Фарабі. Він витягнув кривдника з натовпу хокеїстів обох команд і почав "виховувати". За кілька ударів господар льоду збив шолом із голови Ліндгольма та разом із ним завалився на лід. Фарабі назбирав 17 хвилин штрафу, а швед-хуліган – 9.

За схожих обставин запалало в Арізоні. Після обопільних контактів за воротами "Вінніпега" зійшлися навкулачки центрфорвард "Джетс" Адам Лаурі та нападник "Койотіс" Джон Макбейн.

Конкурентного "спарингу" не вийшло. Досвідчений капітан "Вінніпега" кількома запозиченими з боксу ударами збив бійцівський запал господаря майданчика. Зрештою, Макбейн опинився на колінах, тож рефері зупинили поєдинок. Лаурі отримав 5-хвилинний штраф, а опонент – 2+5.