Нападающий "Флайерс" наказал хулигана, капитан "Виннипега" включил боксера: драки уикенда НХЛ

Небогатыми на стычки на льду оказались выходные в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В штате Пенсильвания потасовка вспыхнула в середине второго периода. Нападающий "Калгари" Элиас Линдхольм грубо отправил в борт молодого защитника "Филадельфии" Кэмерона Йорка.

Вступиться за одноклубника решил вингер Джоэл Фараби. Он вытащил обидчика из толпы хоккеистов обеих команд и начал "воспитывать". Несколько ударов спустя хозяин льда сбил шлем с головы Линдхольма и вместе с ним завалился на лед. Фараби собрал 17 минут штрафа, а швед-хулиган – 9.

При схожих обстоятельствах загорелось в Аризоне. После обоюдных контактов за воротами "Виннипега" сошлись на кулаках центрфорвард "Джетс" Адам Лаури и нападающий "Койотис" Джон Макбейн.

Конкурентного "спарринга" не получилось. Опытный капитан "Виннипега" несколькими заимствованными из бокса ударами сбил бойцовский пыл хозяина площадки. В конце концов Макбейн оказался на коленях, поэтому рефери остановили поединок. Лаури получил 5-минутный штраф, а оппонент – 2+5.