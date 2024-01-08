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Нападающий "Флайерс" наказал хулигана, капитан "Виннипега" включил боксера: драки уикенда НХЛ

Понедельник 08 января 2024 12:25
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Нападающий "Флайерс" наказал хулигана, капитан "Виннипега" включил боксера: драки уикенда НХЛ Фото: Джоэл Фараби предъявил претензии Элиасу Линдхольму (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Небогатыми на стычки на льду оказались выходные в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В штате Пенсильвания потасовка вспыхнула в середине второго периода. Нападающий "Калгари" Элиас Линдхольм грубо отправил в борт молодого защитника "Филадельфии" Кэмерона Йорка.

Вступиться за одноклубника решил вингер Джоэл Фараби. Он вытащил обидчика из толпы хоккеистов обеих команд и начал "воспитывать". Несколько ударов спустя хозяин льда сбил шлем с головы Линдхольма и вместе с ним завалился на лед. Фараби собрал 17 минут штрафа, а швед-хулиган – 9.

При схожих обстоятельствах загорелось в Аризоне. После обоюдных контактов за воротами "Виннипега" сошлись на кулаках центрфорвард "Джетс" Адам Лаури и нападающий "Койотис" Джон Макбейн.

Конкурентного "спарринга" не получилось. Опытный капитан "Виннипега" несколькими заимствованными из бокса ударами сбил бойцовский пыл хозяина площадки. В конце концов Макбейн оказался на коленях, поэтому рефери остановили поединок. Лаури получил 5-минутный штраф, а оппонент – 2+5.

К слову, американский форвард "Чикаго" Блэквелл стал героем игрового дня с тремя пунктами против "Калгари".

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