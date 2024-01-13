UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нападник "Філадельфії" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Джоел Фарабі оформив дві шайби на виїзді (twitter.com/NHLFlyers)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Філадельфії Флаєрс" Джоела Фарабі найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американець відіграв ключову роль у виїзній перемозі над "Міннесотою" (4:3 ОТ). Він оформив дві шайби, зокрема й переможну в додатковій п'ятихвилинці.

Після безгольового першого періоду господарі льоду відкрили рахунок зусилями Юханссона на старті другої 20-хвилинки. "Флаєрс" відповіли голом Фарабі в дотик із кількох метрів після передачі Конекні. Утім, "Вайлд" на початку третього періоду вирвалися вперед зусиллями Гартмана та Болді.

"Філадельфія", однак, спромоглася на камбек із шайбами Форстера та Тіппетта. Довелося командам з'ясовувати взаємини в овертаймі. Там героєм став Фарабі, який в більшості вдало підставив ключку під дальній кидок оборонця Замули.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нешвілла" Раян О'Райллі та центральний нападник "Міннесоти" Раян Гартман. Перший закинув шайбу та віддав 2 асисти в перестрілці з "Далласом" (6:3). Натомість другий голом і результативною передачею не врятував "Вайлд" проти "Філадельфії".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Даллас" – "Нешвілл" – 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)
  • "Міннесота" – "Філадельфія" – 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей