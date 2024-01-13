Нападник "Філадельфії" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Американець відіграв ключову роль у виїзній перемозі над "Міннесотою" (4:3 ОТ). Він оформив дві шайби, зокрема й переможну в додатковій п'ятихвилинці.

Після безгольового першого періоду господарі льоду відкрили рахунок зусилями Юханссона на старті другої 20-хвилинки. "Флаєрс" відповіли голом Фарабі в дотик із кількох метрів після передачі Конекні. Утім, "Вайлд" на початку третього періоду вирвалися вперед зусиллями Гартмана та Болді.

"Філадельфія", однак, спромоглася на камбек із шайбами Форстера та Тіппетта. Довелося командам з'ясовувати взаємини в овертаймі. Там героєм став Фарабі, який в більшості вдало підставив ключку під дальній кидок оборонця Замули.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нешвілла" Раян О'Райллі та центральний нападник "Міннесоти" Раян Гартман. Перший закинув шайбу та віддав 2 асисти в перестрілці з "Далласом" (6:3). Натомість другий голом і результативною передачею не врятував "Вайлд" проти "Філадельфії".

Усі результати вечора в НХЛ: