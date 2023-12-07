Нападник "Едмонтона" з домінантним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Едмонтон Ойлерз" Зака Гаймана першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Досвідчений канадець доклався до розгромної перемоги "нафтовиків" удома над "Кароліною" (6:1). Він закинув три шайби у ворота, які захищали Кочетков і Раанта.
"Едмонтон" шокував гостей трьома голами в стартові шість хвилин. Після шайб Маклауда та Екхольма в обіймах партнерів опинився і Гайман. За воротами він фінтом обійшов оборонця і переграв голкіпера на "п'ятаку".
Згодом крайній нападник відзначився вдруге. Цього разу на побачення з воротарем його вивів Ньюджент-Гопкінс. У другому періоді Фогеле закинув п'яту шайбу "Ойлерз", а на старті третьої 20-хвилинки розмочив рахунок Стал. Але останнє слово було за Гайманом, який перед воротами скористався передачею Макдевіда.
До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Флориди" Еван Родрігес і крайній нападник "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Перший оформив дублі голів і асистів у перестрілці з "Далласом" (5:4). Натомість росіянин закинув шайбу та віддав результативну передачу проти "Піттсбурга" (3:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Тампа-Бей" – "Піттсбург" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
- "Флорида" – "Даллас" – 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)
- "Сент-Луїс" – "Вегас" – 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)
- "Едмонтон" – "Кароліна" – 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
До слова, напередодні форвард "Сан-Хосе" Гертл оформив хет-трик проти "Айлендерс".
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