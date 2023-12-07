ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нападник "Едмонтона" з домінантним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Едмонтон, Четвер 07 грудня 2023 10:27
UA EN RU
Нападник "Едмонтона" з домінантним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Зак Гайман оформив половину шайб "Ойлерз" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Едмонтон Ойлерз" Зака Гаймана першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений канадець доклався до розгромної перемоги "нафтовиків" удома над "Кароліною" (6:1). Він закинув три шайби у ворота, які захищали Кочетков і Раанта.

"Едмонтон" шокував гостей трьома голами в стартові шість хвилин. Після шайб Маклауда та Екхольма в обіймах партнерів опинився і Гайман. За воротами він фінтом обійшов оборонця і переграв голкіпера на "п'ятаку".

Згодом крайній нападник відзначився вдруге. Цього разу на побачення з воротарем його вивів Ньюджент-Гопкінс. У другому періоді Фогеле закинув п'яту шайбу "Ойлерз", а на старті третьої 20-хвилинки розмочив рахунок Стал. Але останнє слово було за Гайманом, який перед воротами скористався передачею Макдевіда.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Флориди" Еван Родрігес і крайній нападник "Тампи-Бей" Нікіта Кучеров. Перший оформив дублі голів і асистів у перестрілці з "Далласом" (5:4). Натомість росіянин закинув шайбу та віддав результативну передачу проти "Піттсбурга" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Тампа-Бей" – "Піттсбург" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
  • "Флорида" – "Даллас" – 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)
  • "Сент-Луїс" – "Вегас" – 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)
  • "Едмонтон" – "Кароліна" – 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

До слова, напередодні форвард "Сан-Хосе" Гертл оформив хет-трик проти "Айлендерс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО