Нападающий "Эдмонтона" с доминантным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Эдмонтон Ойлерз" Зака Хаймана первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Опытный канадец приложился к разгромной победе "нефтяников" дома над "Каролиной" (6:1). Он забросил три шайбы в ворота, которые защищали Кочетков и Раанта.
"Эдмонтон" шокировал гостей тремя голами в стартовые шесть минут. После шайб Маклауда и Экхольма в объятиях партнеров оказался и Хайман. За воротами он финтом обошел защитника и переиграл голкипера на "пятаке".
Вскоре крайний нападающий отличился во второй раз. Теперь на свидание с вратарем его вывел Ньюджент-Хопкинс. Во втором периоде Фогеле забросил пятую шайбу "Ойлерз", а на старте третьей 20-минутки размочил счет Стал. Но последнее слово было за Хайманом, который перед воротами воспользовался передачей Макдэвида.
В топ-тройку звезд также попали вингер "Флориды" Эван Родригес и крайний нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. Первый оформил дубли голов и ассистов в перестрелке с "Далласом" (5:4). Зато россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу против "Питтсбурга" (3:1).
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Тампа-Бэй" – "Питтсбург" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
- "Флорида" – "Даллас" – 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)
- "Сент-Луис" – "Вегас" – 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)
- "Эдмонтон" – "Каролина" – 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
К слову, накануне форвард "Сан-Хосе" Гертл оформил хет-трик против "Айлендерс".
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