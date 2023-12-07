Нападающий "Эдмонтона" с доминантным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Опытный канадец приложился к разгромной победе "нефтяников" дома над "Каролиной" (6:1). Он забросил три шайбы в ворота, которые защищали Кочетков и Раанта.

"Эдмонтон" шокировал гостей тремя голами в стартовые шесть минут. После шайб Маклауда и Экхольма в объятиях партнеров оказался и Хайман. За воротами он финтом обошел защитника и переиграл голкипера на "пятаке".

Вскоре крайний нападающий отличился во второй раз. Теперь на свидание с вратарем его вывел Ньюджент-Хопкинс. Во втором периоде Фогеле забросил пятую шайбу "Ойлерз", а на старте третьей 20-минутки размочил счет Стал. Но последнее слово было за Хайманом, который перед воротами воспользовался передачей Макдэвида.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Флориды" Эван Родригес и крайний нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. Первый оформил дубли голов и ассистов в перестрелке с "Далласом" (5:4). Зато россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу против "Питтсбурга" (3:1).

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