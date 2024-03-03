Нападник "Айлендерс" із хет-триком за період очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Американець відіграв провідну роль у розгромі "Бостона" (5:1). Він тричі розписався у воротах Ульмарка та віддав результативну передачу.

У дебюті Палм'єрі вирвався на побачення з голкіпером під кутом і пробив під ближню стійку. Він же подвоїв перевагу "острів'ян" у більшості, підправивши шайбу перед воротами. У середині першого періоду Палм'єрі вже змусив фанатів кидати картузи на лід, коли зіграв на добиванні після кидка Пулока.

На старті другої 20-хвилинки нападник асистував капітану "Айлендерс" Лі. Геть непристойним рахунок зробив вінгер господарів льоду Нельсон. "Брюїнз" спромоглися лише розмочити рахунок зусиллями Маклафліна, але не більше.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нешвілла" Коді Гласс і воротар "Флориди" Сєргєй Бобровскій. Перший оформив хет-трик проти "Колорадо" (5:1). Натомість голкіпер парирував 21 кидок і завершив шатаутом протистояння з "Детройтом" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ: