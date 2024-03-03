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Нападающий "Айлендерс" с хет-триком за период возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Кайл Палмьери забросил три шайбы "Бостону" (twitter.com/NYIslanders)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вингера "Нью-Йорк Айлендерс" Кайла Палмьери лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Американец сыграл ведущую роль в разгроме "Бостона" (5:1). Он трижды расписался в воротах Ульмарка и отдал результативную передачу.

В дебюте Палмьери вырвался на свидание с голкипером под углом и пробил под ближнюю штангу. Он же удвоил преимущество "островитян" в большинстве, подправив шайбу перед воротами. В середине первого периода Палмьери уже заставил фанатов бросать бейсболки на лед, когда сыграл на добивании после броска Пулока.

На старте второй 20-минутки нападающий ассистировал капитану "Айлендерс" Ли. Совсем непристойным счет сделал вингер хозяев льда Нельсон. "Брюинз" смогли лишь размочить счет усилиями Маклафлина, но не больше.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Нэшвилла" Коди Гласс и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский. Первый оформил хет-трик против "Колорадо" (5:1). Голкипер же парировал 21 бросок и завершил шатаутом противостояние с "Детройтом" (4:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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