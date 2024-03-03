Нападающий "Айлендерс" с хет-триком за период возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Американец сыграл ведущую роль в разгроме "Бостона" (5:1). Он трижды расписался в воротах Ульмарка и отдал результативную передачу.

В дебюте Палмьери вырвался на свидание с голкипером под углом и пробил под ближнюю штангу. Он же удвоил преимущество "островитян" в большинстве, подправив шайбу перед воротами. В середине первого периода Палмьери уже заставил фанатов бросать бейсболки на лед, когда сыграл на добивании после броска Пулока.

На старте второй 20-минутки нападающий ассистировал капитану "Айлендерс" Ли. Совсем непристойным счет сделал вингер хозяев льда Нельсон. "Брюинз" смогли лишь размочить счет усилиями Маклафлина, но не больше.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Нэшвилла" Коди Гласс и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский. Первый оформил хет-трик против "Колорадо" (5:1). Голкипер же парировал 21 бросок и завершил шатаутом противостояние с "Детройтом" (4:0).

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