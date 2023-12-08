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Нападник "Айлендерс" із дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, П'ятниця 08 грудня 2023 09:55
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Нападник "Айлендерс" із дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Метью Барзал набрав 4 пункти проти "Коламбуса" (twitter.com/NYIslanders)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Нью-Йорк Айлендерс" Метью Барзала найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Крайній нападник став ключовою фігурою у розгромі "Коламбуса" (7:3). Він закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі на партнерів по команді.

На гол "острів'янина" Енгваля в першому періоді гості зі столиці штату Огайо відповіли шайбами Бемстрема та Фантіллі на старті другої 20-хвилинки. "Айлендерс" зрівняли рахунок зусиллями Клаттербака, а далі до справи взявся Барзал.

Спершу канадець відзначився сам, зігравши на добиванні з лівої зони вкидання. Згодом вінгер асистував Палм'єрі в більшості. Коли ж Фантіллі на початку фінального періоду скоротив відставання, то Барзал влучно кинув із центральної зони в затяжній атаці нью-йоркців. Добив "Коламбус" дубль Хорвата, а герой дня взяв участь ще в одному взятті воріт.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Лос-Анджелеса" Квінтон Байфілд і воротар "Чикаго" Петр Мразек. Перший закинув дві шайби та записав в актив асист проти "Монреаля" (4:0). Натомість голкіпер виконав 37 сейвів і завершив шатаутом матч проти "Анахайма" (1:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Айлендерс&quot; із дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні вінгер "Едмонтона" Гайман очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Кароліни".

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