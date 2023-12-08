Нападающий "Айлендерс" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Крайний нападающий стал ключевой фигурой в разгроме "Коламбуса" (7:3). Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи на партнеров по команде.

На гол "островитянина" Энгваля в первом периоде гости из столицы штата Огайо ответили шайбами Бэмстрема и Фантилли на старте второй 20-минутки. "Айлендерс" сравняли счет усилиями Клаттербака, а дальше за дело взялся Барзал.

Сначала канадец отличился сам, сыграв на добивании из левой зоны вбрасывания. Вскоре вингер ассистировал Палмьери в большинстве. Когда же Фантилли в начале финального периода сократил отставание, Барзал метко бросил из центральной зоны в затяжной атаке нью-йоркцев. Добил "Коламбус" дубль Хорвата, а герой дня принял участие еще в одном взятии ворот.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Лос-Анджелеса" Куинтон Байфилд и вратарь "Чикаго" Петр Мразек. Первый забросил две шайбы и записал в актив ассист против "Монреаля" (4:0). Голкипер же выполнил 37 сэйвов и завершил шатаутом матч против "Анахайма" (1:0).

Все результаты вечера в НХЛ: