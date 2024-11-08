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Напади на ізраїльських фанів в Амстердамі: Нідерланди заборонили демонстрації

Фото: влада Нідерландів заборонила демонстрації після нападів на ізраїльтян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Нідерландів на кілька днів заборонила демонстрації. Таке рішення було ухвалено після того, як в Амстердамі на ізраїльських футбольних фанатів клубу Маккабі напали антисеміти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, влада Нідерландів заборонила демонстрації на три дні. Також вона дозволила поліції зупиняти перехожих та перевіряти у них документи.

У свою чергу мер Амстердама Фемке Халсема заявила, що на вболівальників "Маккабі" "нападали, ображали та закидали феєрверками" по всьому місту. Тому поліція втрутилася, щоб допомогти безпечно доставити їх до готелів.

При цьому, за її словами, антисемітам вдалося вислизнути від поліцейських.

"Ми бачили багато демонстрацій, багато людей, що біжать. Це було дуже, дуже страшно", - розповів Reuters Йоні Погребеці, ізраїльський футбольний уболівальник, який приїхав до Амстердаму на матч.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах заявило, що натовпи скандували антиізраїльські гасла та публікували відео насильства у соціальних мережах.

"Напередодні річниці "Кришталевої ночі", коли євреї в нацистській Німеччині зазнали жорстоких нападів, ми з жахом спостерігаємо антисемітське насильство на вулицях Європи", - додали в посольстві.

Варто зауважити, що "Кришталева ніч" - це єврейський погром у Німеччині за правління нацистів. Тоді був вбитий щонайменше 91 єврей. При цьому у синагог, магазинів та будівель, що належали євреям, повибивали вікна.

Напади в Амстердамі

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада антисемітські групи напали на ізраїльтян, які приїхали підтримати футбольну команду "Маккабі".

У відповідь влада Ізраїлю вирішила надіслати літаки для повернення вболівальників додому, а також різко розкритикувала такі погроми.

Більш детально про напади - у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль