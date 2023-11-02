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У нападі на Ізраїль 7 жовтня взяли участь щонайменше 3 тисячі бойовиків ХАМАС, - ЦАХАЛ

Четвер 02 листопада 2023 07:46
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У нападі на Ізраїль 7 жовтня взяли участь щонайменше 3 тисячі бойовиків ХАМАС, - ЦАХАЛ Фото: Ізраїль атакували щонайменше 3 тисячі бойовиків ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У нападі на Ізраїль 7 жовтня брало участь щонайменше 3 тисячі бойовиків. Початкові оцінки становили 1,5-2 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Нова інформація наводиться на основі розвідданих, отриманих під час допитів полонених членів угруповання ХАМАС. У підрахунках та моделюванні враховувалися лише озброєні бойовики та не враховувалися громадянські жителі Сектору Газа, які скористалися брешами у прикордонній огорожі, щоб потрапити до Ізраїлю.

Стверджується, що протягом перших двох днів бойових дій було вбито близько 1 тисячі членів ХАМАС на території Ізраїлю, ще 200 були взяті в полон.

Наземна операція ізраїльської армії

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

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