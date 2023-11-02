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В нападении на Израиль 7 октября участвовали не менее 3 тысяч боевиков ХАМАС, - ЦАХАЛ

Четверг 02 ноября 2023 07:46
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В нападении на Израиль 7 октября участвовали не менее 3 тысяч боевиков ХАМАС, - ЦАХАЛ Фото: Израиль атаковали не менее 3 тысяч боевиков ХАМАС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В нападении на Израиль 7 октября принимало участие не менее 3 тысяч боевиков. Первоначальные оценки составляли 1,5–2 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Новая информация приводится на основе разведданных, которые были получены в ходе допросов плененных членов группировки ХАМАС. В подсчетах и моделировании учитывались только вооруженные боевики и не учитывались гражданские жители Сектора Газа, которые воспользовались брешами в пограничном заграждении, чтобы попасть в Израиль.

Утверждается, что в течение первых двух дней боевых действий были убиты около 1 тысяч членов ХАМАС на территории Израиля, еще 200 были взяты в плен.

Наземная операция израильской армии

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

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