Нападение на ромов во Львове: полиция установила всех 14 подозреваемых

Князев рассказал подробности расследования нападения на ромов

Полиция установила и задержала всех 14 подозреваемых в нападении на ромов во Львове. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, 20-летний организатор нападения раздал участникам нападения различные орудия и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток ромского поселения.

"На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу", - отметил Князев.

Он подчеркнул, что полиция задержала всех подозреваемых, а двум несовершеннолетним суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выступает за интеграцию ромов в украинское общество.