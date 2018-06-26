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Напади на ромів в Україні: генсек РЄ написав лист Гройсману

НовиниПолітика    26.06.2018 - 12:08
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

Ягланд закликав притягнути до відповідальності винних у нападах на ромів в Україні

Генсек Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд закликав українську владу притягнути до відповідальності винних у нападах на ромів в Україні. Про це йдеться його в листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману.

"Я очікую, що українська влада проведе необхідні ефективні розслідування... і притягне винних до відповідальності", - написав він.

Ягланд зазначив, що Україна повинна дотримуватися Європейської конвенції з прав людини, відповідно до якої необхідно забезпечити безпеку нацменшин, що проживають на території країни.

Генсек РЄ нагадав, що напади на ромів в Україні почалися на Лисій горі в Києві у квітні 2018 року, а 23 червня напад повторився на окраїні Львова, у результаті чого загинув 24-річний чоловік, ще чотири людини постраждали.

Ягланд зазначив, що поліція знала про напади і не втручалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, поліція встановила всіх 14 підозрюваних у нападі на ромів у Львові.

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Теги публікації: ромы, нападение, Турбьерн Ягланд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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