Напади на ромів в Україні: генсек РЄ написав лист Гройсману

Ягланд закликав притягнути до відповідальності винних у нападах на ромів в Україні

Генсек Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд закликав українську владу притягнути до відповідальності винних у нападах на ромів в Україні. Про це йдеться його в листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману.

"Я очікую, що українська влада проведе необхідні ефективні розслідування... і притягне винних до відповідальності", - написав він.

Ягланд зазначив, що Україна повинна дотримуватися Європейської конвенції з прав людини, відповідно до якої необхідно забезпечити безпеку нацменшин, що проживають на території країни.

Генсек РЄ нагадав, що напади на ромів в Україні почалися на Лисій горі в Києві у квітні 2018 року, а 23 червня напад повторився на окраїні Львова, у результаті чого загинув 24-річний чоловік, ще чотири людини постраждали.

Ягланд зазначив, що поліція знала про напади і не втручалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, поліція встановила всіх 14 підозрюваних у нападі на ромів у Львові.