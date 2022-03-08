Нападения на машины скорой помощи и больницы в Украине стремительно увеличиваются, - ВОЗ

Как заявила Всемирная организация здравоохранения 8 марта, нападения на больницы, машины скорой помощи и другие медицинские учреждения участились в последние. Также в стране не хватает жизненно важных предметов медицинского назначения.

В ООН подтвердили, что с начала российского вторжения в Украину было совершено 16 нападений на медицинские учреждения и погибло 9 человек.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд заявила на брифинге, что в подсчет были включены случаи, когда машины скорой помощи использовались для других целей, не для оказания неотложной медицинской помощи.

"Мы продолжим обновлять эти цифры. За последние несколько дней они довольно быстро росли", - сказал Смоллвуд.

Кроме того, в ВОЗ работают над скорейшей поставкой медикаментов в Украину, где заканчивается кислород, инсулин, средства индивидуальной защиты, хирургические материалы и продукты крови. Об этом рассказал региональный директор по Европе Ханс Клюге.

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