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ЕС предложит новый механизм наказания за дезинформацию во всем мире

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Брюссель, Вторник 08 марта 2022 13:52
ЕС предложит новый механизм наказания за дезинформацию во всем мире Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия предложит новый механизм наказания за дезинформацию во всем мире. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сослался на то, что является ложью, преднамеренно распространяемой российскими государственными СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боррель заявил Европейскому парламенту, что ЕС должен иметь возможность заморозить активы и запретить поездки в блок тех, кто считается ответственным, чтобы привлечь внимание к таким злоупотреблениям информацией для манипулирования и введения в заблуждение.

"Я предложу новый механизм, который позволит нам наказывать этих злонамеренных дезинформаторов", - сказал Боррель, добавив, что он не пытается определить, что в новостях правда, а что ложь, а пытается защитить общество от манипуляций.

Он назвал российскую государственную телекомпанию Russia Today и информационное агентство Sputnik примерами "инструментов, позволяющих продвигать этот нарратив с целью манипулирования и введения в заблуждение" россиян в связи с вторжением Москвы в Украину.

Боррель сказал, что Москва не только бомбила дома и инфраструктуру в Украине, но и нацеливала россиян на фальшивые новости и дезинформацию. "Они бомбят свой разум", - сказал он.

Предложение поступило после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что блок из 27 членов запретит российские каналы после вторжения России в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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