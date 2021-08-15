Нападения на Кабул не будет. Правительство договорилось с "Талибаном" о передаче власти

Правительство Афганистана и боевики радикального движения "Талибан" договорились о мирной передаче власти в стране. Талибы не будут силой захватывать власть в Кабуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдулу Саттара Мирзакваля, которое транслировало агентство TOLO News.
По словам представителя правительства, "Талибан" согласился не нападать на Кабул. Передача власти будет происходить мирным путем.
"Безопасность Кабула - это ответственность сил безопасности", - сказал министр.
Напомним, Кабул остался единственным крупным городом Афганистана, который еще не перешел под контроль "Талибана". Утром стало известно, что талибы захватили Джелалабад.
Кроме того, талибы взяли под контроль все пограничные переходы. Бежать из Афганистана можно только по воздуху.