Мецгеру вручили новое подозрение, прокуратура в суде будет просить арест главы Укрэксимбанка

Главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение по делу нападения на журналистов программы "Схемы". Его подозревают в ограничении передвижения журналистов.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она сообщила, что прокуратура будет просить суд отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, сегодня Мецгеру вручили еще одно подозрение - по ч.2 ст.146 УКУ.

"Они не позволяли журналистам выйти из кабинета. После обработки восстановленного видео следствие усматривает в действиях руководства банка еще и признаки такого уголовного преступления", - отметила Максимец.