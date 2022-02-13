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Нападение на журналистов Днепре: полиция открыла два дела

Автор: Дмитрий Кузнецов

По факту нападения на журналистов "Украинской правды" в Днепре открыты два уголовных дела. Происшествие квалифицировано, как насилие против представителей СМИ и препятствование профессиональной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Правоохранители отметили, что 13 февраля на территории аэропорта в Днепре произошел конфликт межу группой лиц и журналистами издания "Украинская правда". По данному факту начаты два уголовных производства.

Дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 171 - препятствование профессиональной деятельности журналистов;
  • ст. 345-1 - угрозы или насилие в отношении журналистов.

Правоохранители собирают информацию о происшествии. Проводятся первичные следственные действия.

Напомним, о нападении на съемочную группу "УП" в Днепре в своем Facbook сообщил журналист издания Михаил Ткач.

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Министерство внутренних дел УкраиныДнепр