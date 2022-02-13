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Напад на журналістів: поліція відкрила дві справи

Автор: Дмитрий Кузнецов

За фактом нападу на журналістів "Української правди" в Дніпрі відкриті дві кримінальні справи. Подія кваліфікована, як насильство проти представників ЗМІ та перешкоджання професійній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці зазначили, що 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі стався конфлікт між групою осіб і журналістами видання "Українська правда". За даним фактом розпочато два кримінальні провадження.

Справи порушено за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 171 - перешкоджання професійній діяльності журналістів;
  • ст. 345-1 - погрози або насильство щодо журналістів.

Правоохоронці збирають інформацію про подію. Проводяться первинні слідчі дії.

Нагадавши, про напад на знімальну групу "УП" у Дніпрі у своєму Facbook повідомив журналіст видання Михайло Ткач.

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