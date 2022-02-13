Напад на журналістів: поліція відкрила дві справи

За фактом нападу на журналістів "Української правди" в Дніпрі відкриті дві кримінальні справи. Подія кваліфікована, як насильство проти представників ЗМІ та перешкоджання професійній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Правоохоронці зазначили, що 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі стався конфлікт між групою осіб і журналістами видання "Українська правда". За даним фактом розпочато два кримінальні провадження.
Справи порушено за двома статтями Кримінального кодексу України:
Правоохоронці збирають інформацію про подію. Проводяться первинні слідчі дії.
Нагадавши, про напад на знімальну групу "УП" у Дніпрі у своєму Facbook повідомив журналіст видання Михайло Ткач.