ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Напад на українського підлітка в Парижі міг бути помстою, - Le Figaro

Париж, Середа 27 січня 2021 16:59
Напад на українського підлітка в Парижі міг бути помстою, - Le Figaro
Фото: жертва нападу (instagram.com/maman_de_yuriy)
Автор: РБК-Україна

Напад на українського підлітка в Парижі міг стати наслідком помсти і розборок місцевих банд. Поліція вивчає причетність 15-річного Юрія до вуличної банди RD4.

Про це пише Le Figaro з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Видання пише, що досі немає жодного арешту у справі про групове побиття українця. Однак місцева поліція заявляє, що просувається "якомога швидше". За даними джерел, це свідчить про ризик нових зіткнень між вуличними бандами.

Також повідомляється, що Юрій вже був у полі зору поліції у зв'язку з "актами насильства". Передбачається, що його побиття могло бути організовао бандою з Ванва - передмістя Парижа. Раніше були випадки зіткнень RD4 з цією бандою.

В той же час пише Liberation, що мати Юрія фігурує в справі про можливу торгівлю людьми. За даними видання, 11 інших українок заявили, що вона нібито незаконно найняла їх прибиральницями в місцеву компанію. Українки скаржилися на низькі зарплати та погані умови праці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Парижа близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на українського підлітка, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нападники повинні отримати покарання у вигляді тюремних термінів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Парижнападпобиття

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся