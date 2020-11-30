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Нападение на украинских студентов в Польше: полиция задержала подозреваемого

Автор: Артур Родивилов

В Польше подозреваемый в ранении двух украинских студентов в Жешуве сдался полиции. Гражданин Украины ранее был объявлен в розыск.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства.

В ведомстве сообщили, что 19-летний украинец утром 28 ноября пришел в отделение полиции в Жешуве и был арестован.

"Полиция под наблюдением районной прокуратуры Жешува работает над сбором информации, которая поможет установить детальное развитие событий", - добавили правоохранители.

27 ноября в одной из квартир польского города Жешув ранения, предположительно, ножом получили два украинца, которые арендовали жилье. Ранения в полиции назвали серьезными.

Пострадавшие украинцы - студенты, которые вместе с третьим украинцем снимают квартиру. В ней нашли одного из раненых, он был без сознания. Второго раненого нашли с многочисленными ножевыми ранениями перед домом.

Накануне сообщалось, что полиция проверяет причастность к инциденту третьего студента и не исключает, что драка произошла только между двумя пострадавшими.

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