Нападение на танкер у берегов Бенина: украинцев на борту нет

На борту танкера, на который напали пираты у берегов Бенина, украинцев нет. Ранее сообщалось, что экипаж захваченного судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - написал он.
Напомним, сегодня пираты напали на танкер Davide B и похитили 15 членов экипажа. Судно принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement.
Всего в экипаже 21 человек, гражданство захваченных моряков не уточняется.
Кроме того, 11 марта у берегов Румынии в Черном море потерпел крушение российский сухогруз с украинским экипажем. На борту находились 13 членов экипажа. В результате крушения погибли два человека. Поиски одного пропавшего без вести продолжаются.