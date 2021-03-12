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Нападение на танкер у берегов Бенина: украинцев на борту нет

Автор: РБК-Украина

На борту танкера, на который напали пираты у берегов Бенина, украинцев нет. Ранее сообщалось, что экипаж захваченного судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - написал он.

Напомним, сегодня пираты напали на танкер Davide B и похитили 15 членов экипажа. Судно принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement.

Всего в экипаже 21 человек, гражданство захваченных моряков не уточняется.

Кроме того, 11 марта у берегов Румынии в Черном море потерпел крушение российский сухогруз с украинским экипажем. На борту находились 13 членов экипажа. В результате крушения погибли два человека. Поиски одного пропавшего без вести продолжаются.

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