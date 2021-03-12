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Напад на танкер біля берегів Беніну: українців на борту немає

Автор: РБК-Україна

На борту танкера, на який напали пірати біля берегів Беніну, українців немає. Раніше повідомлялося, що екіпаж захопленого судна складається з громадян України, Румунії та Філіппін.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на який напали пірати у Гвінейській затоці", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні пірати напали на танкер Davide B і викрали 15 членів екіпажу. Судно належить нідерландській компанії De Poli Shipmanagement.

Всього в екіпажі 21 людина, громадянство захоплених моряків не уточнюється.

Крім того, 11 березня біля берегів Румунії в Чорному морі зазнав аварії російський суховантаж з українським екіпажем. На борту перебували 13 членів екіпажу. В результаті аварії загинули дві людини. Пошуки одного зниклого безвісти тривають.

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