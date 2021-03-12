Напад на танкер біля берегів Беніну: українців на борту немає

На борту танкера, на який напали пірати біля берегів Беніну, українців немає. Раніше повідомлялося, що екіпаж захопленого судна складається з громадян України, Румунії та Філіппін.
Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.
"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на який напали пірати у Гвінейській затоці", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні пірати напали на танкер Davide B і викрали 15 членів екіпажу. Судно належить нідерландській компанії De Poli Shipmanagement.
Всього в екіпажі 21 людина, громадянство захоплених моряків не уточнюється.
Крім того, 11 березня біля берегів Румунії в Чорному морі зазнав аварії російський суховантаж з українським екіпажем. На борту перебували 13 членів екіпажу. В результаті аварії загинули дві людини. Пошуки одного зниклого безвісти тривають.