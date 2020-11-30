Нападение на студентов в Польше: объявленного в розыск украинца арестовали

Фото: наручники (РБК-Украина)

В Польше в Жешуве районная прокуратура арестовала на три месяца гражданина Украины. Ему инкриминируют попытку двойного убийства.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, Александр Сытник на допросе в прокуратуре признал себя виновным в нападении на двух граждан Украины, которое произошло 27 ноября.

Украинцу грозит от восьми до 25 лет заключения или пожизненное заключение.

Напомним, 27 ноября в Жешуве с ножом напали на двух украинских студентов. Молодые люди 19 и 21 лет получили ножевые ранения и госпитализированы с тяжелыми травмами. Позже полиция объявила в розыск гражданина Украины.

Ранее сообщалось, в Польше в Лодзинском воеводстве произошло ДТП, в результате которого погибли двое украинцев.

До этого в Польше умер украинский заробитчанин после того, как местная полиция задержала его с помощью электрошокера. Также сообщалось, что он находился на карантине, но, по неизвестным причинам, устроил дебош, на который приехала полиция.