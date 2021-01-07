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Нападение сторонников Трампа на Капитолий одобрили только 20% американцев

Автор: Александр Белоус

Большинство граждан США против насильственных действий сторонников Трампа

Абсолютное большинство американских избирателей (71%) выступают против действий сторонников Дональда Трампа, захвативших 6 января здание Конгресса США. Поддерживают эти действия 21% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov Direct, среди 1397 зарегистрированных избирателей, которые слышали об этом событии.

При этом многие республиканцы (45%) поддерживают действия тех, кто захватил Капитолий, хотя столько же выразили свое несогласие (43%).

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При этом 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, считают их скорее насильственными, чем мирными (28%),

Опрос показывает, что большинство (62%) избирателей воспринимают эти действия как угрозу демократии.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались через защитные заграждения, разбили окна и ворвались в здание Конгресса США. Полиция сообщила, что во время хаоса четыре человека погибли - один от огнестрельных ранений, а 52 человека были арестованы.

Через несколько часов обе палаты Конгресса возобновили свою работу по подтверждению решения Коллегии выборщиков о победе Байдена. После длительного заседания Конгресс утром 7 января утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США.

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Новости Украины Дональд ТрампСоединенные Штаты Америкикапитолий