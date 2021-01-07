Напад прихильників Трампа на Капітолій схвалили тільки 20% американців

Абсолютна більшість американських виборців (71%) виступають проти дій прихильників Дональда Трампа, захопили 6 січня будівля Конгресу США. Підтримують ці дії 21% респондентів.

Про це свідчать дані опитування YouGov Direct, серед 1397 зареєстрованих виборців, які чули про цю подію.

При цьому багато республіканців (45%) підтримують дії тих, хто захопив Капітолій, хоча стільки ж висловили свою незгоду (43%).

Крім того, 59% виборців, обізнаних про події в Капітолії, вважають їх швидше насильницькими, ніж мирними (28%),

Опитування показує, що більшість (62%) виборців сприймають ці дії як загрозу демократії.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Дональда Трампа прорвалися через захисні загородження, розбили вікна і увірвалися в будівлю Конгресу США. Поліція повідомила, що під час хаосу чотири людини загинули - один від вогнепальних поранень, а 52 людини були заарештовані.

Через кілька годин обидві палати Конгресу відновили свою роботу з підтвердження рішення Колегії вибірників про перемогу Байдена. Після тривалого засідання Конгрес вранці 7 січня затвердив перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах в США.