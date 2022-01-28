Нападение России на Украину может развиваться тысячами способов, - глава разведки Германии

Россия готова напасть на Украину и может это сделать тысячами способами. Однако российское руководство пока не приняло решение, атаковать или нет соседнюю страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы разведки Германии Бруно Каля Reuters .

"Я считаю, что решение о нападении (на Украину - ред.) еще не принято. Кризис может развиваться тысячами способами", - сказал Каль.

В качестве возможных вариантов глава немецкой разведки привел, в том числе, действия России по дестабилизации правительства Украины, поддержку боевиков на Донбассе и наступление с временно оккупированных территорий.

Каль отказался отвечать на вопрос о санкциях, которые следует ввести против России в случае ее вторжения в Украину. При этом глава разведки поддержал планы правительства Германии не раскрывать планируемые ограничительные меры, чтобы держать Москву в неведении.