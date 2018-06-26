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Інтерв'ю

Напад на ромів у Львові: поліція встановила всіх 14 підозрюваних

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 10:02
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Князєв розповів подробиці розслідування нападу на ромів

Поліція встановила і затримала всіх 14 підозрюваних у нападі на ромів у Львові. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба відомства.

За його словами, 20-річний організатор нападу роздав учасникам нападу різні знаряддя і зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення.

"На сьогоднішній момент ми маємо 14 осіб, підозрюваних у вчиненні цього правопорушення. Вісім осіб поліція затримала відразу", - зазначив Князєв.

Він підкреслив, що поліція затримала всіх підозрюваних, а двом неповнолітнім суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України виступає за інтеграцію ромів в українське суспільство.

 

Хто стоїть за нападами на поселення ромів і як на це реагує влада
Теги публікації: Львів, Сергій Князєв, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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