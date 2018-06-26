Напад на ромів у Львові: суд обрав запобіжні заходи восьми підозрюваним

Для усіх обрали два місяці утримання під вартою без права застави

Пустомилівський суд Львова обрав запобіжні заходи восьми затриманим, котрих підозрюють у нападі на поселення ромів. Для усіх обрали два місяці утримання під вартою без права застави, передає прокуратура Львівської області.

Обрання запобіжного заходу підозрюваному в організації нападу 20-річному хлопцеві відбувалось у відкритому режимі, оскільки він є повнолітнім. Для решти підозрюваних суд обирав міру запобіжного заходу в закритому режимі.

Семи неповнолітнім учасникам нападу інкримінують хуліганство з застосуванням зброї, за що їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Восьмому - організатору погромів - інкримінують умисне вбивство, за що йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне.

Відомо, що підозрюваний у організації нападу на поселення ромів свою причетність до вчинення хуліганських дій визнає, але заперечує вчинення вбивства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліція встановила і затримала всіх 14 підозрюваних у нападі на ромів у Львові. Так, 20-річний організатор нападу роздав учасникам нападу різні знаряддя і зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення.