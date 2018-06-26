Нападение на ромов во Львове: суд арестовал двоих подозреваемых на 2 месяца

Оба подозреваемые - львовяне, один в этом году закончил школу, другой - еще школьник

Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения для двоих подозреваемых в нападении на лагерь ромов вблизи села Сокольники в ночь с 23 на 24 июня 2018 года в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом информирует "Радио Свобода".

"Подозреваемые 2000 и 2002 года (рождения, - ред), проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году закончил школу, другой - еще школьник", - говорится в сообщении.

Парней подозревают в нападении на ромов и убийстве одного человека.

Рассмотрение дел продолжится 26 июня. Суд будет избирать меру пресечения для остальных шести подозреваемых в деле.

Судебное заседание проводилось без присутствия СМИ.

Напомним, прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов. Так, сотрудники Национальной полиции установили ​​причастность 11 жителей Львова к нападению на лагерь ромов вблизи села Сокольники в ночь с 23 на 24 июня 2018 года.

Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершила нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности. Они совершили погром и избиение его жителей.