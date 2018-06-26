Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Напад на ромів у Львові: суд заарештував двох підозрюваних на 2 місяці

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 04:58
Фото: напад на табір ромів (lviv.gp.gov.ua)
Фото: напад на табір ромів (lviv.gp.gov.ua)

Обидва підозрювані - львів'яни, один в цьому році закінчив школу, інший - ще школяр

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід для двох підозрюваних у нападі на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Про це інформує "Радіо Свобода".

"Підозрювані 2000 і 2002 року (народження, - ред), проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обидва неповнолітніх - львів'яни, один в цьому році закінчив школу, інший - ще школяр", - йдеться в повідомленні.

Молодиків підозрюють у нападі на ромів і вбивстві однієї людини.

Розгляд справ продовжиться 26 червня. Суд обиратиме запобіжний захід для решти шести підозрюваних у справі.

Судове засідання проводилося без присутності ЗМІ.

Нагадаємо, прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів. Так, співробітники Національної поліції встановили причетність 11 жителів Львова до нападу на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року.

Слідством встановлено, що група осіб, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснила напад на табір, в якому тимчасово проживали особи циганської національності. Вони вчинили погром і побиття його жителів. 

Напад на Найєма: підозрюваним продовжили запобіжнi заходи Напад на табір ромів: у всіх школах Львова відбудуться збори батьків
Теги публікації: Львів, нападение, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся