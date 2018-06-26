Напад на ромів у Львові: суд заарештував двох підозрюваних на 2 місяці

Обидва підозрювані - львів'яни, один в цьому році закінчив школу, інший - ще школяр

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід для двох підозрюваних у нападі на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Про це інформує "Радіо Свобода".

"Підозрювані 2000 і 2002 року (народження, - ред), проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обидва неповнолітніх - львів'яни, один в цьому році закінчив школу, інший - ще школяр", - йдеться в повідомленні.

Молодиків підозрюють у нападі на ромів і вбивстві однієї людини.

Розгляд справ продовжиться 26 червня. Суд обиратиме запобіжний захід для решти шести підозрюваних у справі.

Судове засідання проводилося без присутності ЗМІ.

Нагадаємо, прокуратура Львова оголосила про підозру 11 учасникам нападу на табір ромів. Так, співробітники Національної поліції встановили причетність 11 жителів Львова до нападу на табір ромів поблизу села Сокільники в ніч з 23 на 24 червня 2018 року.

Слідством встановлено, що група осіб, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснила напад на табір, в якому тимчасово проживали особи циганської національності. Вони вчинили погром і побиття його жителів.