МИД выступает за интеграцию ромов в украинское общество

МИД требует установить и наказать виновных в нападении на ромов

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступает за интеграцию ромов в украинское общество. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Присоединяемся к совместному заявлению Министерства культуры Украины и Секретариата Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года и считаем, что последнее нападение на представителей ромского сообщества должно стать предметом немедленного рассмотрения на заседании данной рабочей группы по участию в нем представителей правоохранительных органов", - говорится в заявлении

Отмечается, что установление виновных в нападении на ромов является также важной частью международно-правовых обязательств Украины по многим международным договорам нашего государства - начиная с Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

"С сожалением констатируем, что в последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антиромськие настроения, что, в частности, имеет следствием дискриминацию, преследования и преступления на почве ненависти по отношению и к ромских общин и отдельных представителей этого народа. Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в богатейшем регионе мира ромы продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права. К сожалению, Украина не является исключением, а, следовательно, мы должны активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов и должны стать ее частью", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в Верховной раде предложили провести комитетские слушания, на которых обсудят вопросы социализации ромских поселений в Украине.