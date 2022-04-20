Группа российских военных, вошедшая вчера в Кременную, уничтожена, - Арестович

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что для оккупантов сегодняшний день на востоке Украины прошел практически безрезультатно. В Кременной уничтожена большая группа российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Арестовича.

"Вокруг идут бои. Та группа, которая вчера проскочила в Кременную и заявила, что город взят, ее больше нет. Хотели повторить судьбу гостомельского десанта. В Марьинке российские войска немного продвинулись в серой зоне и гордо назвали это взятием. 3-5 км продвижения – это все, что смогли сегодня сделать оккупанты", - подчеркнул Арестович.